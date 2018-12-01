Школьники первой смены с первого по девятый классы остались дома

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Занятия первой смены с 1 по 9 классы отменены из-за низкой температуры воздуха в школах Тюмени 26 декабря. Температура воздуха к утру составила минус 33 градуса, скорость ветра 3 м/с.

Отметим, это уже третий актированный день на этой неделе для тюменских школьников. Однако уже к вечеру 26 декабря температура воздуха в областном центре повысится до 25 градусов. А на 27 декабря синоптики обещают потепление до плюс 17 градусов.

Напомним, узнать об актированных днях в морозы можно на официальном портале администрации Тюмени, а также в группе "Тюмень– наш дом" в соцсети "ВКонтакте".

Тюменцы также могут позвонить в центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20. В актированные дни об отмене занятий объявляют по радио на радиостанциях: "Диполь ФМ", "Красная Армия", "Радио-7", "Добрые песни", "Русское радио", "Областное радио", "Дорожное радио", "Европа Плюс", "Ретро ФМ", "Авторадио", "Шансон", "Априори", "Хит ФМ".

Параметры погодных условий для отмены занятий в Тюменской области:

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева