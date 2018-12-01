  • 26 декабря 201826.12.2018среда
  • USD68,7448
    EUR78,4309
  • В Тюмени -22..-24 С 4 м/с ветер юго-восточный

Школьники первой смены с первого по девятый классы остались дома

Общество, 07:42 26 декабря 2018

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Занятия первой смены с 1 по 9 классы отменены из-за низкой температуры воздуха в школах Тюмени 26 декабря. Температура воздуха к утру составила минус 33 градуса, скорость ветра 3 м/с.

Отметим, это уже третий актированный день на этой неделе для тюменских школьников. Однако уже к вечеру 26 декабря температура воздуха в областном центре повысится до 25 градусов. А на 27 декабря синоптики обещают потепление до плюс 17 градусов.

Напомним, узнать об актированных днях в морозы можно на официальном портале администрации Тюмени, а также в группе "Тюмень– наш дом" в соцсети "ВКонтакте".

Тюменцы также могут позвонить в центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20. В актированные дни об отмене занятий объявляют по радио на радиостанциях: "Диполь ФМ", "Красная Армия", "Радио-7", "Добрые песни", "Русское радио", "Областное радио", "Дорожное радио", "Европа Плюс", "Ретро ФМ", "Авторадио", "Шансон", "Априори", "Хит ФМ".

Параметры погодных условий для отмены занятий в Тюменской области:

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# актировка , образование , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 26.12.2018Тюменский доцент получила звание кавалера французского ордена
09:46 26.12.2018Тюменские поисковики пройдут тестирование в январе
09:35 26.12.2018Расписание движения автобусов по области изменится в первые дни нового года
09:24 26.12.2018Дед Мороз и Снегурочка расскажут водителям о правилах пересечения железнодорожных переездов