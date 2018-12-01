  • 26 декабря 201826.12.2018среда
  • USD68,7448
    EUR78,4309
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы смогут получить госуслуги ГИБДД в праздничные дни

Общество, 15:38 26 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, выдаче и обмену водительских удостоверений в межрайонном отделе ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 63) в предстоящие выходные и праздничные дни можно со 2 по 5 января. 30 и 31декабря, 1, 6 и 7 января – выходные дни. С 8 января подразделение начнет работать в обычном режиме.

Как сообщает управление ГИБДД Тюменской области, заранее выбрать удобные дату и время обращения в ГИБДД, а также получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины можно с помощью портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Оформление материалов по фактам дорожно-транспортных происшествий будет осуществляться ежедневно, кроме 1 января, с 9 до 21 часа (ул. Брестская 10/2).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , госуслуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 26.12.2018"Оливье" и "Шубу" можно усовершенствовать, считает директор ресторана "Потаскуй"
16:43 26.12.2018Тюменский госуниверситет получил специальную награду в Сколково
16:32 26.12.2018Претендент на "Оскар" фильм "Айка" выйдет в российский прокат в начале 2019 года
16:21 26.12.2018Ямальский путешественник станет Дедом Морозом для детей в Хабаровске