Тюменцы смогут получить госуслуги ГИБДД в праздничные дни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, выдаче и обмену водительских удостоверений в межрайонном отделе ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 63) в предстоящие выходные и праздничные дни можно со 2 по 5 января. 30 и 31декабря, 1, 6 и 7 января – выходные дни. С 8 января подразделение начнет работать в обычном режиме.

Как сообщает управление ГИБДД Тюменской области, заранее выбрать удобные дату и время обращения в ГИБДД, а также получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины можно с помощью портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Оформление материалов по фактам дорожно-транспортных происшествий будет осуществляться ежедневно, кроме 1 января, с 9 до 21 часа (ул. Брестская 10/2).