Лидеры Российского движения школьников подведут итоги года в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Встреча лидеров Российского движения школьников пройдет в Тюмени 27 декабря. Мероприятие начнется в 15 часов по адресу ул. Володарского, 7, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В рамках предновогоднего общения представители детско-юношеской организации подведут итоги уходящего года и обсудят перспективы работы. Ключевым моментом встречи станет вопрос грантовой поддержки, которой тюменские лидеры заручились на региональном слете РДШ в ноябре.

В настоящее время в тюменское движение РДШ включены 33 общеобразовательные организации. Основными направлениями работы являются информационно-медийное и военно-патриотическое, а также личностное развитие и гражданская активность. Для лидеров движения на городском уровне реализуется система обучающих и творческих мероприятий. Ребята участвуют в сборах лидеров направления "Гражданская активность".