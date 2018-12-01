Тюменские поисковики создадут сборник солдатских медальонов

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Уникальный сборник солдатских медальонов создаст Тюменский областной поисковый центр. В новой книге будут собраны вкладыши из смертных медальонов солдат Великой Отечественной войны, найденные поисковиками при проведении экспедиций, сообщает Областной поисковый центр.

Главная цель проекта – рассказать и наглядно показать людям, как выглядели вкладыши из солдатских медальонов, с какими особенностями сталкиваются поисковики при определении личности солдата по данным из вкладыша медальона.

Личные опознавательные знаки участников Великой Отечественной войны поисковые отряды находят ежегодно в ходе полевых поисковых работ. Солдатский медальон – это одна из форм личных опознавательных знаков, наиболее часто встречающаяся при проведении поисковых работ. Именно по вкладышу из медальона поисковики стараются узнать информацию о найденном бойце.

Идея о создании иллюстрированной книги возникла, когда поисковики решили создать палитру оттенков вкладышей из медальонов. Тюменцы выступили с инициативой о создании единой базы солдатских медальонов. Идею поддержали представители поискового движения из Алтая, Казани и Москвы.