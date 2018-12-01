Дороги Тюменской области приводят в нормативное состояние

| Фото: Уралуправдор | Фото: Уралуправдор

254 км дорог Тюменской области приведено в нормативное состояние в 2018 году. Капитально отремонтированы два участка трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск общей протяженностью более 15 км и два участка автодороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск протяженностью более 15 км. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

В регионе отремонтированы мосты через реки Турба и Верхние Бусалы, Карасуль, Черемшанка и Абак. Проводился ремонт на участках трасс Екатеринбург – Тюмень, Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Как отметили в "Уралуправтодор", летом 2018 года удалось ликвидировать очаги аварийности на въезде в Тюмень со стороны Екатеринбурга. Благодаря новой схеме движения, уменьшению конфликтных точек, устройству семи разворотных петель и строительству восьми надземных пешеходных переходов движение основных потоков стало еще безопаснее.

Принятые меры – всего лишь приведение в нормативное состояние данного участка дороги, который был передан в федеральную собственность в 2003 году, подчеркнули в управлении.