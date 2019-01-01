Гаданий, ряженых и веселья будет много на марийском народном празднике в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О благополучии семьи, о здоровье и переменах в жизни будут просить все участники и гости марийского народного праздника Шорыкйол, или Овечья нога 6 января.

"Народные календарные праздники и обряды представляют особую ценность в культурном наследии любого народа. Их празднование играет важную роль в сохранении его самобытности, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" ведущий специалист Дворца национальных культур "Строитель" Любовь Собянина. - Праздник имеет несколько названий и отмечается в период зимнего солнцестояния - с 22 декабря. Православные марийцы празднуют его 7 января в одно время с православным Рождеством".

В хозяйстве марийцев в давние времена значительную роль играла овца. Ее шерсть использовалась для изготовления одежды и обуви, шкура шла на шубы и полушубки, мясо – в пищу. Овец приносили в жертву во время различных семейных и общественных молений. Вот и в праздник Шорыкйол вечерами молодежь ходила в хлев, чтобы поймать овцу за ноги и по цвету шерсти судить о будущем женихе или невесте.

"Ну, не знаю, будет ли на нашем празднике живая овца, а гаданий, ряженых и веселья будет много", – пояснила Любовь Собянина. - На празднике выступит народный ансамбль "Лунгалтыш" (качели), исполнители народных песен".

Все действия, совершаемые в первые дни нового года, у многих народов наполнялись магическим смыслом. Поэтому в праздник Шорыкйол все стремились обильно поесть не только обычные, но и ритуальные блюда. Визитной карточкой этого народа являются "коман мелна" — трехслойные блины из ржаной и овсяной муки, овсяной же крупы или хлопьев. Вареники "подкогыльо" с соленым творогом и зеленым луком. Название блюда дословно переводится как "пирожки в котле".

"Угощений будет много. Приходите", - пригласила Любовь Собянина.

Борис Олейник