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Открытие главной елки в Тюмени перенесли из-за холодов

Общество, 09:08 27 декабря 2018

городской департамент культуры | Фото: городской департамент культуры

Открытие главной городской елки в Тюмени переносится в связи с погодными условиями. Праздничная программа пройдет 29 декабря на площади 400-летия Тюмени, сообщает городской департамент культуры.

Организаторы праздника готовят обширную, увлекательную программу, которая будет интересна как маленьким, так и взрослым тюменцам.

С 15 до 16 часов самым юным гостям праздника представят новогодние сказки Тюмени. С 16 до 17 часов все желающие смогут поучаствовать в казачьих забавах, а с 17 до 18 часов состоится торжественное открытие елки и праздничный салют. С 18 до 19 часов пройдет ретро-дискотека под зажигательные хиты. Изюминкой праздника станет программа "Лед зовет", которая состоится на территории "ГлавКатка".

В мероприятии примут участие вокальная группа "Арабелла", хореографический ансамбль "Мерет", вокал – бэнд "Матрица", вокальная группа "Джем", солисты Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Евгений Петропавловский и хореографические коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень". Со словами поздравления выступит глава города Руслан Кухарук.

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# Новый Год , праздник

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