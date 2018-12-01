В Тюмени определят обладателя самой стильной бороды

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Новый предновогодний конкурс запустила помощница Деда Мороза – Василиса на своей страничке в Инстаграм. Поучаствовать в нем могут все желающие жители Тюмени, сообщает городской департамент культуры.

Для участия в конкурсе необходимо выложить свою фотографию на странице в Инстаграм с хештегом #тюменскийбородач2019, а также отметить страничку Василисы @geroityumen и она сделает репост к себе на стену. Участвовать можно в одной из четырех номинаций: "самый волшебный бородач", "самый стильный бородач", "вместо елки борода" и "бородач 0+" для самых маленьких.

Имена победителей назовут 9 января, определять их будут по количеству лайков.