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Выставка "Проездом в Тюмени" откроется на Текутьевском бульваре

Общество, 08:29 28 декабря 2018

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Новая выставка "Проездом в Тюмени" откроется на Текутьевском бульваре 28 декабря, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Фотоэкспозиция "Проездом в Тюмени" посвящена путешественникам, которые когда-либо побывали в нашем городе.

Автор и составитель выставочной экспозиции – тюменский краевед Валерий Чупин. Он считает, что "все впечатления, оценки, размышления проезжих – интересны, ценны и уникальны. Они делают исторический портрет нашего города более ярким, многомерным и неповторимым".

Экспозиция содержит 34 информационных планшета с фотографиями из Государственного архива Тюменской области, архива Тюменского музейно-просветительского объединения, частных коллекций и электронных ресурсов. При подготовке были также использованы материалы, опубликованные в книгах Л. Беспаловой, В. Копылова, А. Петрушина и других исследователей истории Тюмени.

Старинные снимки соседствуют с современными фотоизображениями городских улиц и отдельных домов, интерьеров учебных заведений и храмов. Уникальность выставки усиливают исторические справки, цитаты, энциклопедические сведения о побывавших в Тюмени людях.

Тюмень посещали в свое время Герхард Миллер и Витус Беринг в составе Второй Камчатской экспедиции, митрополит Лещинский и тысячи безымянных паломников, писатели Федор Достоевский и Антон Чехов, Великий князь Владимир Александрович, американский журналист Джордж Кеннан и многие другие.

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# выставка , Текутьевский бульвар

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