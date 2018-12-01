Библиотекари проведут акцию "Новогодние огни приглашают в сказку"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Новогодние огни приглашают в сказку" начнется в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) 28 декабря с 10 до 19 часов, сообщает городской департамент культуры.

Участники должны будут выполнить игровые задания по зимним сказкам, а затем "обменять" свой ответ на новогодний сюрприз, будь то веселое стихотворение-послание Деду Морозу, инструкция по созданию елочной игрушки или гороскоп на будущий год.

В детской библиотеке № 11 (ул. Жуковского, 28) в 13 часов стартует мультчас "Зимние фантазии". Мероприятие пройдет для читателей дошкольного и младшего школьного возраста.

В 15 часов начнется театрализованное уличное представление "Новогодние аккорды!" на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24). Праздничная игровая программа пройдет с участием сказочных персонажей, новогодними песнями и танцами, веселыми конкурсами и играми, хороводами вокруг красавицы елки.

В 17 часов 30 минут в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) начнется новогодняя развлекательная программа для детей "Купеческая елка: традиции, обычаи, современность".