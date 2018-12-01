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Одиннадцать студентов и аспирантов ТюмГУ получили престижную стипендию

Общество, 16:45 27 декабря 2018

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Шесть студентов и пять аспирантов Тюменского государственного университета получили престижные стипендию правительства РФ на 2018-2019 учебный год, сообщает вуз.

Стипендиатами стали: магистрант Института химии Максим Григорьев, бакалавр Ишимского педагогического института им. П. Ершова Надежда Дереча, магистрант института биологии Денис Казаков, магистранты Института государства и права: Ирина Михайленко и Александр Степанов, бакалавр Физико-технического института Екатерина Хлопотова, аспирант информатики и вычислительной техники Альберт Бранд, аспирант химических наук Юрий Денисенко, аспирант информатики и вычислительной техники Сергей Дьячков, аспирант психологических наук Екатерина Захарчук, аспирант исторических наук и археологии Александр Зеленков.

Конкурсанты выдержали серьезный конкурентный отбор, продемонстрировав выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях.

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# аспиранты , стипендия президента РФ , студенты , ТюмГУ

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