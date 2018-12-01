Одиннадцать студентов и аспирантов ТюмГУ получили престижную стипендию

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Шесть студентов и пять аспирантов Тюменского государственного университета получили престижные стипендию правительства РФ на 2018-2019 учебный год, сообщает вуз.

Стипендиатами стали: магистрант Института химии Максим Григорьев, бакалавр Ишимского педагогического института им. П. Ершова Надежда Дереча, магистрант института биологии Денис Казаков, магистранты Института государства и права: Ирина Михайленко и Александр Степанов, бакалавр Физико-технического института Екатерина Хлопотова, аспирант информатики и вычислительной техники Альберт Бранд, аспирант химических наук Юрий Денисенко, аспирант информатики и вычислительной техники Сергей Дьячков, аспирант психологических наук Екатерина Захарчук, аспирант исторических наук и археологии Александр Зеленков.

Конкурсанты выдержали серьезный конкурентный отбор, продемонстрировав выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях.