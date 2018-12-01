Ямальцы получат квоты для вылова рыбы

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

3 тыс. 789 человек получили квоты на традиционное рыболовство на основании заявок, предоставленных в департамент АПК Ямала, сообщает правительство ЯНАО.

В 2019 году они смогут добыть 153 тонны сиговых видов рыб, на 8 тонн больше, чем в 2018. Речь идет о таких видах как чир, сиг-пыжьян, омуль и пелядь. В 2018 г. на одного коренного жителя, согласно предоставленным заявкам, пришлось в среднем по 480 кг белой рыбы.

В отношении тех видов рыб, на которые не устанавливается общий допустимый улов (щука, налим, язь и другие), гражданам предоставляется тот объем вылова, что указан ими в заявках – в 2018 г. на одного заявителя пришлось до 1, 5 тыс. кг этих видов рыб.

Необходимо отметить, что на Ямале традиционное рыболовство осуществляется в местах традиционного проживания КМНС, без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. Но при этом действуют ограничения, установленные правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Прежде всего, они направлены на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб.