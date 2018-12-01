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Акция #ВезуРебенка прошла в Тобольске 

Общество, 18:22 27 декабря 2018

ОГИБДД "Тобольский" | Фото: ОГИБДД "Тобольский"

Троих водителей привлекли к административной ответственности за неправильную перевозку детей в Тобольске во время акции #ВезуРебенка, сообщает городская администрация.

Сотрудники Госавтоинспекции и тобольские родители, объединившись в патрули, проверяли перевозку малышей в автомобилях. Мероприятие проводилось в 7 микрорайоне вблизи корпусов детских садов №1 и 40 в рамках региональной социальной кампании #ВезуРебенка. На выезде из микрорайона работал наряд ДПС, проверяя, как родители перевозят своих детей.

Инспекторы ГИБДД напомнили родителям о важности соблюдения правил дорожного движения при управлении автотранспортом, как правильно и безопасно разместить детские удерживающие устройства.

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# дети , перевозка , Тобольск

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