Акция #ВезуРебенка прошла в Тобольске

| Фото: ОГИБДД "Тобольский" | Фото: ОГИБДД "Тобольский"

Троих водителей привлекли к административной ответственности за неправильную перевозку детей в Тобольске во время акции #ВезуРебенка, сообщает городская администрация.

Сотрудники Госавтоинспекции и тобольские родители, объединившись в патрули, проверяли перевозку малышей в автомобилях. Мероприятие проводилось в 7 микрорайоне вблизи корпусов детских садов №1 и 40 в рамках региональной социальной кампании #ВезуРебенка. На выезде из микрорайона работал наряд ДПС, проверяя, как родители перевозят своих детей.

Инспекторы ГИБДД напомнили родителям о важности соблюдения правил дорожного движения при управлении автотранспортом, как правильно и безопасно разместить детские удерживающие устройства.