Семь виртуальных концертных залов появится на Ямале
Семь виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, появится в округе до 2024 г., сообщает правительство ЯНАО.
На эти цели из окружного бюджета планируется выделить 90 млн рублей, из федерального – 15 млн.
В 2019 г. будет продолжена реализация проекта "Новая библиотека Ямала" - к нему присоединится учреждение Муравленко. Современные комфортные условия и широкий спектр дополнительных услуг откроют новые возможности для полноценного досуга горожан.
Еще один интересный проект о советской интеллигенции - "Музей первых" - скоро появится в Салехарде.
Среди достижений 2018 г. - открытие нового творческого сезона Культурно-делового центра в Салехарде в обновленном концертном зале. Благодаря установленной современной звукоусилительной системе, теперь звучание высокого качества доступно каждому посетителю, вне зависимости от выбранного места.
Одно из важных событий года - повышение статуса Природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск. До 2020 года, к юбилею округа, планируется завершить работы по его благоустройству и реконструкции.