Семь виртуальных концертных залов появится на Ямале

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Семь виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, появится в округе до 2024 г., сообщает правительство ЯНАО.

На эти цели из окружного бюджета планируется выделить 90 млн рублей, из федерального – 15 млн.

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Еще один интересный проект о советской интеллигенции - "Музей первых" - скоро появится в Салехарде.

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