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Семь виртуальных концертных залов появится на Ямале

Общество, 17:32 27 декабря 2018

Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Семь виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, появится в округе до 2024 г., сообщает правительство ЯНАО.

На эти цели из окружного бюджета планируется выделить 90 млн рублей, из федерального – 15 млн.

В 2019 г. будет продолжена реализация проекта "Новая библиотека Ямала" - к нему присоединится учреждение Муравленко. Современные комфортные условия и широкий спектр дополнительных услуг откроют новые возможности для полноценного досуга горожан.

Еще один интересный проект о советской интеллигенции - "Музей первых" - скоро появится в Салехарде.

Среди достижений 2018 г. - открытие нового творческого сезона Культурно-делового центра в Салехарде в обновленном концертном зале. Благодаря установленной современной звукоусилительной системе, теперь звучание высокого качества доступно каждому посетителю, вне зависимости от выбранного места.

Одно из важных событий года - повышение статуса Природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск. До 2020 года, к юбилею округа, планируется завершить работы по его благоустройству и реконструкции.

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# правительство , события , Ямал

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