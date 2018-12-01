День короткометражного кино пройдет в областной библиотеке

| Фото: wikimedia.org | Фото: wikimedia.org

Всероссийская акция "День короткометражного кино" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева с 3 по 6 января. Она охватит 500 площадок более чем в 60 регионах России, а также в 15 странах мира, сообщает региональный департамент культуры.

Демонстрация фильмов во время новогодних праздников будет включать в себя пять программ: "Семейное кино", "Звезды в коротком метре", "Фестивальные хиты. Один против всех", "Детская анимация", "Экранизации".

С подробной программой фильмов можно ознакомиться по ссылке. Вход на кинопросмотры свободный.

Впервые акция прошла в России в 2014 году, а уже в 2017 году День короткометражного кино охватил 49 регионов России и 12 стран мира.