Жители тюменских многоэтажек украсили дворы к Новому году

| Фото: museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Жители многоквартирных домов в Тюмени украсили свои дворы и подъезды к Новому году, сообщает городская администрация.

Так, жильцы дома № 15/1 на ул. 50 лет ВЛКСМ нарядили подъезды дома гирляндами, новогодними плакатами и еловыми ветками. Такие же неравнодушные тюменцы живут в доме № 25/2 на ул. Энергостроителей и в домах №№ 148/1 и 148/3 по ул. Широтной. Управляющая компания "Фаворит" установила в этих дворах живые ели, а собственники помогли их украсить, а также залить горки. Все елки во дворах торжественно открыты, управляющая компания организовала для жителей праздник.

Конкурс на лучшее украшение подъезда к Новому году провела группа компаний "Партнеры". Наибольший энтузиазм он вызвал у тюменцев из дома на ул. Кремлевской, 102. Представители первого подъезда умело вписали в интерьер символ предстоящего года – свинью, а жители третьего подъезда "установили" при входе камин, а также разместили подарки под елочкой.

Жители ул. Бабарынка слепили из снега во дворе дома № 16а символ наступающего года – Свинью, а также Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Каждый год члены ТОС и жители собираются вместе, чтобы украсить елку, игрушки для нее мастерят своими руками.

"Мы всегда украшаем этот двор, потом торжественно открываем елку. Каждый год члены совета ТОС "Бабарынка" вместе с жителями лепят символ года. В 2014 году у нас очень хорошо получилась Лошадь, потом были Овца, Обезьяна, Петух, Собака и вот теперь вылепили Свинью", – рассказала председатель совета ТОС "Бабарынка" Анна Бердникова.