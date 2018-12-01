В Югре приняты в эксплуатацию все переправы

| Фото: 86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

В Югре приняты в эксплуатацию все переправы межмуниципального значения, сообщает управление МЧС России по ХМАО-Югре.

Всего в округе принята в эксплуатацию 61 переправа, 52 из них межмуниципального значения и 9 технологических. Ледовые дороги имеют среднюю грузоподъемность 20 тонн.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает о правилах поведения на переправах: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполнять требования информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами. Не допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. Отстегнуть ремень безопасности.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Сократив путь, можно оборвать жизнь себе или своим близким.