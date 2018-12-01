Онлайн-инспекция: размещены сервисы правовой поддержки для предпенсионеров

admtyumen.ru admtyumen.ru

Роструд запустил бесплатное мобильное приложение сервиса "онлайн-инспекции".

Для граждан предпенсионного возраста на сайте онлайнинспекция.рф размещены сервисы правовой поддержки, памятки и инструкции, охватывающие наиболее распространенные проблемные ситуации в сфере труда и занятости, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Граждане предпенсионного возраста могут ознакомиться с правами и обязанностями, узнать о гарантиях соцподдержки. Предусмотрена возможность скачать образцы типовых документов – заявление о предоставлении государственной услуги по поиску работы; письменное требование о сообщении причины отказа в приеме на работу и другие.

Сервисы позволяют отправить заявление о нарушении законодательства в сфере труда и занятости в государственную инспекцию труда, задать свой вопрос "Дежурному инспектору" или найти ответ среди часто задаваемых вопросов.

"Трудовой навигатор" поможет ознакомиться с гарантиями, установленными законом при трудоустройстве, воспользоваться пошаговой инструкцией в случае нарушения трудовых прав и найти образец искового заявления в суд.

Для работодателей на сайте размещен базовый перечень требований законодательства в сфере труда и занятости в отношении граждан предпенсионного возраста.

С мерами поддержки граждан предпенсионного возраста также можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и занятости населения. Вся информация собрана в разделе, в котором размещены нормы законодательства о занятости населения в связи с повышением пенсионного возраста.