В Упоровском районе назвали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

с. Емуртла | Фото: организаторов конкурса с. Емуртла | Фото: организаторов конкурса

Итоги в трех номинациях на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий подвели в традиционном конкурсе Упоровского района 27 декабря.

Среди поселений победителем стало Суерское. Второе место заняло Видновское сельское поселение, третье – Пятковское. На торжественной церемонии награждения главы получили денежные сертификаты на дальнейшее благоустройство.

В номинации среди организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности дипломы призеров получили Коркинский и Упоровский детские сады, сельхозпредприятие ЗАО "Нива-Агро" (с. Масали), Крашенининская общеобразовательная школа и ИП С. А. Дубров (с. Пятково).

Среди владельцев частных жилых домов победителями стали семья Владимира и Надежды Подобных из с. Буньково, Людмила Унжакова из п. Емуртлинского и семья Александра и Валентины Калининых из д. Чащиной.

Как рассказала, член конкурсной комиссии, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Елена Мусина, за неделю члены жюри, посетили все центральные усадьбы района, часть конкурса оценивали по фотографиям, присланным главами территорий.

"Год от года в конкурс привлекает всё больше участников, очень много интересных идей у наших жителей, работников предприятий и организаций. Великолепные снежные фигуры, целые ледовые городки, сюжетные композиции можно увидеть на улицах и территориях школ, детских садов, частных магазинов", - рассказала она.

Ирина Кургузова