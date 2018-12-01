Акцию "Безопасный Новый год" провели ишимские полицейские

| Фото: museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Акцию "Безопасный Новый год" провели в торговом центре Ишима полицейские, сообщает региональное УМВД России.

Полицейские напомнили ишимцам, что в период новогодних каникул увеличивается число квартирных краж и краж из автомобилей, так как горожане часто пренебрегают правилами элементарной безопасности.

Также полицейские предупредили о вреде суррогатного алкоголя. Следует приобретать только сертифицированную продукцию. А если граждане обладают информацией о продаже нелегального спиртного, следует немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.

Особое внимание уделено обращению с пиротехникой. Помимо техники безопасности необходимо помнить о том, что при выборе фейерверков нужно обязательно проверить сертификаты качества. Стражи порядка настоятельно рекомендуют не использовать самодельные фейерверки и салюты с истекшим сроком годности.

В завершении беседы полицейские пожелали гражданам счастливого нового года и безопасных праздничных выходных.