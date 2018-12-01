В Тюмени запустили новую станцию обеззараживания воды

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Современную автоматизированную станцию обеззараживания питьевой воды запустили на Велижанских водоочистных сооружениях, сообщает "Тюмень Водоканал".

Это позволило отказаться от использования жидкого хлора, применявшегося здесь более 40 лет. Его заменила хлорная вода, которую будут производить прямо на месте из поваренной соли.

Велижанская водоочистная станция на сегодняшний день обеспечивает порядка 40 процентов всей потребности тюменцев в чистой питьевой воде. Согласно схеме развития водоснабжения и водоотведения, именно ей отводится основная роль в обеспечении тюменцев чистой водой в будущем.

В торжественном запуске приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, директор компании "Спецмаш" Андрей Новичков и генеральный директор "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин.

На торжественном открытии станции генеральный директор "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин отметил историческую составляющую момента.

"Сегодня мы прекращаем использования жидкого хлора для обеззараживания воды на Велижанских водоочистных сооружениях и запускаем более экологически безопасную и современную технологию. Это передовая технология, которая уже зарекомендовала себя. Она позволит, как и прежде, обеспечивать безопасность воды для потребителя, но уже без применения жидкого хлора", - отметил Мугаммир Галиуллин.

В основе работы станции – процесс электролиза, проходящий полностью в автоматизированном режиме. На специальных установках солевой раствор преобразуется в хлорную воду, которая надежно обеззараживает питьевую воду перед ее подачей в водопроводную сеть.

Объемов производимой на станции хлорной воды достаточно для обеспечения обеззараживания более 140 тысяч кубических метров воды в сутки. Сейчас Велижанская водоочистная станция ежесуточно подает в город около 70 тысяч кубических метров. Резерв мощности необходим для дальнейшего развития сооружений и обеспечения водой растущего города.