"Единая Россия" предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам

| Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба Президента РФ | Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба Президента РФ

Вопрос поддержки приемных родителей-пенсионеров поднял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов 25 декабря. Кроме того, парламентарий обсудил с главой государства проблему доступности качественных отечественных лекарств, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

На традиционной завершающей год встрече с главой государства руководители парламентских фракций имеют возможность обозначить актуальные для своих избирателей темы. Одна из проблем, о которой говорил Неверов с президентом, касается пенсионного обеспечения приемных родителей-пенсионеров.

Депутат обратил внимание главы государства на сложившуюся проблему: согласно действующему законодательству, люди, которые берут детей на воспитание, получают вознаграждение от государства как приемные родители, то есть фактически считаются работающими, даже если они пенсионеры. При этом как работающим индексация их страховой пенсии по старости не производится. По мнению Неверова, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства, которое получают опекуны, невелико. Бывает, это всего три-четыре тысячи, уточнил депутат.

"У неработающих пенсионеров в следующем году размер индексации составит в среднем 1000 рублей. То есть пенсионеры, ставшие приемными родителями, лишаются значительной прибавки к своим доходам", - обратил внимание главы государства Неверов и попросил Владимира Путина дать поручение правительству проработать этот вопрос. Он заверил, что депутаты также "готовы подключиться к его решению".

Кроме того, по итогам встречи президент дал поручение правительству внимательнее проработать проблему обеспечения населения доступными отечественными лекарственными препаратами, этот вопрос на встрече также поднял Неверов.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов считает, что руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Сергей Неверов на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подняли очень важный и значимый для общества вопрос об индексации пенсии пенсионерам, которые являются приемными родителями, беря на воспитание детей оставшихся без попечения родителей.

"Это очень ответственно – взять на воспитание ребенка, который к тому же может еще и иметь ограничения по здоровью, – считает он и привел в пример семью Сидорцовых, проживающую в Казанском районе Тюменской области. – Татьяна Александровна и Анатолий Яковлевич – оба пенсионеры, они воспитывают девять приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. Двое их воспитанников поступили уже в техникум, а самому младшему три года. Конечно, будет несправедливо, что Сидорцовым не будет производиться индексация страховой пенсии по старости, если предложение Сергея Неверова не поддержат".