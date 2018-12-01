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На Ямале ссора в кафе переросла в драку между посетителями

Происшествия, 14:37 29 декабря 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровья, осудят в Лабытнанги, сообщает УМВД России по Ямалу.

В одном из заведений города поссорились двое пьяных мужчин. В результате драки посетитель нанес оппоненту многочисленные травмы. Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый гражданин ближнего зарубежья, проживающий на территории города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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# драка , кафе , Лабытнанги

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