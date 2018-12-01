Тюменский шахматист занял сто восьмое место в Питере

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа занял 108-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам, завершившемся Санкт-Петербурге 28 декабря. В активе сибиряка – 7,5 балла. Он одержал шесть побед и потерпел столько же поражений, три партии сыграв вничью, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

Планетарный титул выиграл россиянин – москвич Даниил Дубов. В 15 турах он набрал 11 очков, выиграв семь партий, а восемь сведя вничью. Дубов стал вторым россиянином после Сергея Карякина, кто выиграл чемпионат мира в рапиде. Серебро взял Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (10,5 балла). Столько же набрал бронзовый призер – американец Хикару Накамура. А вот Магнус Карлсен из Норвегии – чемпион планеты в классических шахматах и рейтинг-фаворит соревнований – с таким же количеством очков остался пятым.