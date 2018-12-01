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Более полумиллиона похитили мошенники у жительницы Югры

Происшествия, 18:59 29 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жительницы Нижневартовска, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску с заявлением о совершении мошеннических действий обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что несколько месяцев назад на одной из бирж сделала ставку в размере 33 тыс. рублей, после чего решила вернуть деньги обратно и не принимать участие в торгах. Однако сотрудник фирмы сообщил, что счет потерпевшей пополнился и в настоящий момент составляет 7 тыс. евро, но для того, чтобы перевести их в наличность необходимо установить специальное программное обеспечение.

Выполнив условие, горожанка предоставила удаленный доступ к своему компьютеру и соответственно к установленному на нем мобильному банку. После чего злоумышленники оформили на имя потерпевшей кредитную карту в размере более полумиллиона рублей и совершили финансовую операцию по выводу денежных средств на другой счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , ставки , Югры

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