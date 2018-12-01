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Акция "Полицейский Дед Мороз" прошла в Тобольске 

Общество, 18:23 29 декабря 2018

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Акция "Полицейский Дед Мороз" прошла для воспитанников Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей в Тобольске, сообщает УМВД Тюменской области.

Специалист отдела по работе с личным составом Валентина Мальцева пригласила в гости к ребятам заведующую проектами Музея истории кости Тобольска Марину Калиниченко, которая выбрала для воспитанников увлекательное занятие – валяние из войлока.

"Натуральная шерсть имеет успокаивающие свойства, с этим материалом приятно работать, а сам процесс валяния помогает развивать мелкую моторику рук", - отметила она.

Мальчишки и девчонки решили делать чехлы для телефонов. Вместе с сотрудниками центра и полицейскими ребята с энтузиазмом принялись за работу. Каждый смог воплотить свои идеи и фантазии, поэтому подарки у всех получились особенные и индивидуальные.

Воспитанники центра поблагодарили гостей за мастер-класс и пригласили их на свой новогодний праздник с постановкой спектакля "Сказка о царе Салтане".

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# Новый Год , УМВД России по Тюменской области

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