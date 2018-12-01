Роспотребнадзор исследовал около двух миллионов проб пищи

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Около 2 миллионов проб пищевых продуктов исследовали сотрудники Роспотребнадзора в 2018 году, сообщат "РИА Новости".

Удельный вес проб импортной продукции, не соответствующей установленным требованиям по физико-химическим показателям, остается высоким в категориях "молочная продукция", "рыба и рыбные продукты" и "плодоовощная продукция".

Также отмечается ежегодное увеличение объемов изымаемой импортной продукции из-за несоответствия требованиям. В 2018 году данный показатель составил более 30%.

Отмечается, что удельный вес проб, не соответствующих нормам по содержанию нитратов, составил 1,1%, антибиотиков - 0,4%, пестицидов - 0,04%. Доля проб продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 4,0%. При этом выше других доля несоответствующей продукции была в категориях "рыбной" (5,5%), "птицеводческой" (5,3%), "кулинарной" (4,4%), "молочной" (4,3%) продукции.

В ведомстве добавили, что данные являются предварительными. Итоги надзора будут подведены в начале 2019 года.