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Движение поездов на перегоне Храмцовская – Марамзино Свердловской области открыто по одному пути

Общество, 12:12 01 января 2019

из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте"

Движение поездов на перегоне Храмцовская – Марамзино Свердловской железной дороги открыто по одному пути в 8 часов 22 минуты московского времени и осуществляется в обоих направлениях. Пассажирские и пригородные поезда пропускаются по расписанию, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Ранее в результате происшествия на перегоне поезда следовали в обход поврежденного участка через станцию Богданович. Так, по измененным маршрутам были направлены пассажирские поезда № 345 Адлер - Нижневартовск и № 851 Курган - Екатеринбург, скоростная "Ласточка" № 7083 Каменск-Уральский – Екатеринбург и электропоезд № 6617. Электропоезда №№ 6601, 6603 Каменск-Уральский – Екатеринбург и №№ 6602, 6604 Екатеринбург – Каменск-Уральский следовали до станций Перебор и Марамзино соответственно, далее пассажиров доставляли к месту назначения автобусами.

Напомним, 1 января в 2 часа 40 минут московского времени на перегоне Храмцовская - Марамзино двухпутного электрифицированного участка Каменск-Уральский - Арамиль Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги произошел сход 16 вагонов с углем грузового поезда. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. На месте схода продолжаются восстановительные работы. Пострадавших и угрозы экологии нет. В ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Каменск-Уральский и Екатеринбург-Сортировочный.

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# Свердловская железная дорога

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