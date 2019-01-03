Городской конкурс по робототехнике собрал более ста семидесяти школьников

| Фото: департамент образования Тюмени | Фото: департамент образования Тюмени

Более 170 тюменских школьников приняли участие в городском конкурсе по робототехнике "Робофест". На состязании научно-технического творчества школьники представили инженерные проекты и продемонстрировали мощь умных соревновательных машин, сообщает городской департамент образования.

Ребята проходили испытания на 12 площадках. Самые юные участники - ученики начальных классов - решали олимпиадные задания, а также с помощью роботов соревновались на шорт-треке и кегельринге. Наибольшую популярность завоевали соревнования по перетягиванию каната.

"В этом году в программу городского "Робофеста" мы впервые включили состязание экстремальных роботов. С помощью датчиков и манипуляторов они проходили препятствия на специальном полигоне. Участников было немного, однако ребята показали хорошие результаты, а значит, испытание станет традиционным для конкурса", − отметила методист информационно-методического центра Тюмени Ирина Прудаева.

Одним из самых сложных видов состязания стала "Робокарусель". Для этого испытания команда гимназии № 49 разработала сразу три устройства на колесах: экспедитора, участника эстафеты и машину для игры в городки. Девятиклассник Андрей Евдокимов уже ездил на Всероссийские соревнования с роботом-футболистом, теперь изучает и практикует новые соревновательные направления.

"Робот-экспедитор должен посчитать банки, определить их цвет и поставить в заданную точку. Во время первой попытки на поле возникли трудности с распознаванием оттенков, но недочеты удалось быстро исправить", − рассказал Андрей.

В номинации "Творческий проект" школьники презентовали идеи для упрощения повседневной жизни человека. Дети разработали механического специалиста по изготовлению бутербродов, электрическую мышеловку и автоматическую систему посадки растений. Второклассники из школы № 65 взялись за более глобальную тему − собрали лунную базу. Юные инженеры предлагают использовать спутник Земли для добычи полезных ископаемых.

Впереди у юных ребят региональный "Робофест", который состоится в январе 2019 года.