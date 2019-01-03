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Жителей Тюмени приглашают на богатырские забавы

Общество, 17:51 02 января 2019

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

На богатырские забавы приглашают жителей Тюмени 3 января. Мероприятие начнется в 13 часов в экопарке Затюменский, сообщает городская администрация.

Все желающие смогут поучаствовать в традиционных казачьих игрищах, кулачных боях для самых смелых, мастер-классах по фланкировке, а также увидят показательные выступления сибирских казаков.

Игровые программы для детей "Здравствуй, Новый год" будут проходить в эко-парке Затюменском вплоть до 9 января.

Возле воркаут площадки рядом с экопарком работает бесплатный каток, площадь которого составляет 800 кв м. Для удобства горожан здесь организован прокат зимнего инвентаря и заточка коньков (услуги платные). Прокат работает с 11 часов до 21 часа.

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