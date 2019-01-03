  • 3 января 20193.01.2019четверг
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

На пересечении улиц 50 лет Октября и Вербная временно ограничат движение

Общество, 18:22 02 января 2019

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Дорожное движение ограничат на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Вербной в Тюмени на период с 3 по 8 января. Неудобства связаны с устранением аварии на подземных коммуникациях на перекрестке, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать данный участок можно по ул. Маресьева, ул. Пригородная, ул. Чекистов.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожное движение , транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 02.01.2019Молодым мамам помогают открыть бизнес в Тюменской области
19:08 02.01.2019Приморская тигрица учит детенышей фотомастерству
18:43 02.01.2019Ребята, проходящие реабилитацию в центре "Родник", познакомились с книжными героями
18:22 02.01.2019На пересечении улиц 50 лет Октября и Вербная временно ограничат движение