На пересечении улиц 50 лет Октября и Вербная временно ограничат движение

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Дорожное движение ограничат на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Вербной в Тюмени на период с 3 по 8 января. Неудобства связаны с устранением аварии на подземных коммуникациях на перекрестке, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать данный участок можно по ул. Маресьева, ул. Пригородная, ул. Чекистов.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.