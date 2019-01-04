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Тюменских лидеров приглашают на конкурс "Команда Урала"

Общество, 18:32 03 января 2019

uralfo.gov.ru

Конкурс лидеров "Команда Урала" стартовал в Уральском федеральном округе. К участию приглашаются ребята в возрасте от 17 до 30 лет. Заявку можно подать на сайте до 9 февраля 2019 года.

С 9 по 22 февраля конкурсанты пройдут онлайн-тестирование и диагностику профессиональных способностей. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления – филиала РАНХиГС.

"Проект позволит сформировать у конкурсантов умения и навыки в сфере управления, в том числе через обучение и получение обратной связи от экспертов и наставников. Надеюсь, он станет коммуникационной площадкой для обмена опытом между молодыми людьми и окажет содействие их дальнейшему развитию", – отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Победителям конкурса будет предоставлена возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях Уральского федерального округа, а также в органах власти.

Наставниками молодых специалистов станут руководители организаций и топ-менеджмент крупных корпораций, а также руководители различных уровней органов муниципальной и региональной власти, пишет "Мой портал".

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# Николай Цуканов

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