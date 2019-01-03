Невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января

| Фото: РЖД во "ВКонтакте" | Фото: РЖД во "ВКонтакте"

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании) предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом с 20 января, сообщает пресс-центр РЖД.

Невозвратные билеты можно приобрести для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). Стоимость поездки по ним будет ниже, чем по возвратным.

Введение позволит сэкономить от 5 до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.

Планируется, что невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а позднее распространены на другие поезда АО "ФПК".

Напомним, что соответствующий закон был подписан в апреле 2018 года и вступил в силу с 1 января 2019. Пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи – все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.