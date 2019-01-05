Дни корейской культуры в Тюмени пройдут в сентябре 2019

Фото "Кинофестиваль «Ноль плюс» Фото "Кинофестиваль «Ноль плюс»

Культурный обмен в Дни российской культуры в Сеуле и Дни корейской культуры в Тюмени проведут тюменский международный детский кинофестиваль "Ноль плюс" и сеульский международный детский кинофестиваль в Курогу.

Директор по международным отношениям проекта "Ноль плюс"Александр Школенко рассказал, что зарубежные коллеги посетят областную столицу в конце сентября.

"В мае 2018 года нас пригласили в Сеул на кинофестиваль в Курогу, где мы встретились с организаторами и обсудили взаимодействие России и Кореи, подписали официальное соглашение о сотрудничестве и договорились о культурных обменах. А в октябре делегация корейцев — представители культуры, бизнеса и власти — посетили наш кинофестиваль "Ноль плюс", где познакомились с программой проекта, регионом и главными индустриальными предприятиями области", - уточнил он.

Организаторы, как пишет "Мегатюмень", планируют расширить сотрудничество: провести культурный обмен театральных и танцевальных постановок и современного искусства.

Напомним, в октябре 2018 года в Тюмени проходил V Международный кинофестиваль "Ноль Плюс", на базе него был организован детско-юношеский пресс-центр, который получил поддержку в размере 260 тыс. рублей на грантовом конкурсе "Моя идея".