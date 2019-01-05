Проект "Тобольск - духовная сила России" удостоен премии правительства России

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

Премию за достижения в области туризма присудили проекту "Тобольск - духовная сила России" в Тюменской области, сообщают "РИА Новости".

Дмитрий Медведев распорядился наградить авторов проектов- победителей нагрудными знаками и дипломами лауреатов премии правительства РФ 2018 года в области туризма. Им также полагается денежная премия.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии за достижения в области туризма 10 авторским коллективам", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Награды также удостоены: центр туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, туристский многофункциональный комплекс "Гринн" в Орловской области, туристский кластер "Имеретинский" в городе Сочи.

Кроме того, наградят создателей санаторно-курортного комплекса "Мрия" в Крыму, туристической деревни "Мандроги" в Ленинградской области, отеля загородного и событийного отдыха "Конаково Ривер Клаб" в Тверской области, проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Горный парк "Рускеала" в Карелии, круглогодичного горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае и ландшафтно-исторического парка "Изумрудная долина" в Приморском крае.