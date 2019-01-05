Жителям частного сектора напомнили о мерах пожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Профилактические рейды по пожарной безопасности проводят инспекторы МЧС России по Тюменской области. В новогодние каникулы сотрудники ведомства работают в усиленном режиме.

Жителям стоит быть особенно осторожными при обращении с пиротехникой, особое внимание обратить на печное оборудование, не оставлять электроприборы без присмотра. Как отметила дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Ольга Лопатина, риск возникновения пожаров в жилом секторе в новогодние праздники значительно выше.

"При проведении профилактических рейдов практически в каждом доме можно обнаружить нарушения правил пожарной безопасности. В связи с этим, хотелось бы предложить владельцам частных жилых домов в период длительных праздников привести в порядок свои дома, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Устранить неисправную электропроводку, не использовать непригодные для эксплуатации электроприборы. В банях или в домах с печным отоплением проверить печи, обязательно использовать предтопочные листы размером 50 на 70 см", - уточнила она.

Как сообщается на региональном сайте МЧС России, к примеру, уже в первый день нового года в Голышмановском городском округе горели надворные постройки в одном их частных подворий.

Профилактические рейды по соблюдению мер пожарной безопасности проходят во всех муниципальных образованиях Тюменской области.