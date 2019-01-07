Определены самые красивые пляжи мира

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

Пляж Navagio на греческом острове Закинф в Ионическом море, по версии FlightNetWork, возглавил рейтинг лучших пляжей мира в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Он был составлен после опроса 1 тыс. 200 человек — журналистов, тревел-блогеров и представителей турагентств.

Весь год средняя температура воздуха здесь – 19 градусов, 275 дней в году светит солнце. За нетронутую красоту природы пляж получил 10 из 10 баллов, а за уединенность, качество песка и воды — по 8 баллов.

На втором месте - пляж Whitehaven на австралийском острове Уитсандей. Он лишь немного уступил лидеру опроса, а в прошлом году возглавлял рейтинг.

На третьем месте списка — Hidden Beach на филиппинском острове Палаване. Эксперты отметили его красивую природу и кристально чистую воду.

На четвертой строчке — Praia do Sancho, расположенный на бразильском острове Фернандо-де-Норонья. Там 268 дней в году светит солнце, а температура воздуха составляет 27 градусов.

За удивительно белый песок и широкий выбор ресторанов эксперты отдали мексиканскому пляжу Tulum Beach пятое место.

На шестом - пляж Grace Bay на островах Теркс и Кайкос, расположенных в Атлантическом океане, на юго-востоке от Багамских островов. Солнце здесь светит почти круглый год – 319 дней.

Седьмой в списке - Seven Mile Beach на Ямайке. Эксперты оценили его удаленность от городов и транспортную доступность.

На восьмом месте – пляж Anse Source D`Argent на Сейшелах. Необычные валуны отлично разбавляют райский пейзаж.

Девятое место занял знаменитый пляж Maya Bay на острове Пхи-Пхи в Таиланде. Мир узнал о нем после фильма "Пляж" с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Замкнул десятку лучших пляжей кубинский Varadero, где Пина Колада льется рекой. Оказавшись там единожды, туристам обязательно захочется вернуться.