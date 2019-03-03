  • 3 марта 20193.03.2019воскресенье
  • USD65,8145
    EUR74,8048
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

Спецслужбы в снегопад и метель реагируют оперативно

Общество, 13:06 03 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Во время снегопада и метели все спецслужбы реагируют оперативно. Об этом заявил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Главы муниципальных образований приводят в действие снегоуборочную технику, машины для вывоза снега. Подразделение МЧС вводят в резерв пункты обогрева, которые по звонку выезжают на каждый конкретный случай.

"В этом году уже более 70 раз мы оказывали помощь водителям. Это, как правило, обогрев техники, помощь ее в запуске. Во время снежных заносов мы также готовы вместе с администрацией прочищать дороги, вызволять застрявших в них людей и отогревать их. Для этого даем им теплое питание и одежду", - отметил он.

Сергей Юсько сообщил, что, если в среднем за год происходят три-четыре штормовых ситуации, то в 2018 году с мая по август их было девять.

Он добавил, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам 101 или 112. В течение 30-40 минут будет оказана помощь на всех федеральных трассах.

Наталья Андреева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , метель , пункты обогрева , снегопад

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 03.03.2019В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова
15:18 03.03.2019Тюменским водителям посоветовали быть осторожней на дорогах из-за снега
14:24 03.03.2019Первый тюменский промышленный форум состоится в апреле
13:16 03.03.2019Фестиваль патриотической песни "Красные маки" прошел в Тюменском районе