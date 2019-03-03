Спецслужбы в снегопад и метель реагируют оперативно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Во время снегопада и метели все спецслужбы реагируют оперативно. Об этом заявил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Главы муниципальных образований приводят в действие снегоуборочную технику, машины для вывоза снега. Подразделение МЧС вводят в резерв пункты обогрева, которые по звонку выезжают на каждый конкретный случай.

"В этом году уже более 70 раз мы оказывали помощь водителям. Это, как правило, обогрев техники, помощь ее в запуске. Во время снежных заносов мы также готовы вместе с администрацией прочищать дороги, вызволять застрявших в них людей и отогревать их. Для этого даем им теплое питание и одежду", - отметил он.

Сергей Юсько сообщил, что, если в среднем за год происходят три-четыре штормовых ситуации, то в 2018 году с мая по август их было девять.

Он добавил, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам 101 или 112. В течение 30-40 минут будет оказана помощь на всех федеральных трассах.

Наталья Андреева