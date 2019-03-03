Коммунальщики в Тюмени продолжают уборку и вывоз снега с улиц

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Коммунальщики в Тюмени убирают и вывозят снег с улиц. Алгоритм вывоза снега зависит от уровня интенсивности осадков. Всего их три, сообщил заместитель директора службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени Роман Олимпиев.

Он отметил, что при первом уровне снег должны вывезти в течение семи суток с момента снегопада. При втором — в течение десяти суток. При третьем, если выпал снег более 10 мм за 12 часов, коммунальщикам дается 14 дней на ликвидацию снежных куч", - пояснил он и добавил, что каждая структура должна организовать уборку на подведомственных ей объектах.

"Магистральные дороги находятся в ведомстве департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и содержатся за счет бюджета. Территории общего пользования, парки, скверы обслуживают заказчики административных округов за счет бюджета города. Есть дворовые территории, на них работают управляющие компании. Отдельные юрлица свою территорию убирают самостоятельно".

При этом снег нужно складывать, не нарушая благоустройства и не мешая проезду, снеговые горы должны быть огорожены и снабжены информационными табличками.

Наталья Андреева