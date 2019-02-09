Сто пятнадцать лет исполнилось подвигу крейсера "Варяг"

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9 февраля 1904 года русские моряки с крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" вступили в неравное сражение с японской эскадрой, которое стало одним из самых знаменитых событий русско-японской войны 1904-1905 года.

К этому времени обстановка на Дальнем Востоке становилась все более напряженной. Усиленно готовившаяся к боевым действиям Япония создала здесь значительное превосходство в силах. Накануне русско-японской войны "Варяг" был направлен в нейтральный корейский порт Чемульпо (ныне г. Инчхон).

26 января (7 февраля) 1904 года японская эскадра из шести крейсеров и нескольких миноносцев подошла к заливу Чемульпо и остановилась на внешнем рейде. На внутреннем рейде в это время находился русский крейсер "Варяг" под командованием капитана Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана Григория Беляева, а также иностранные военные корабли.

Утром 27 января (9 февраля) японский контр-адмирал Сотокити Уриу направил Рудневу ультиматум, с объявлением о том, что Япония и Россия находятся в состоянии войны и требованием покинуть рейд до полудня. В противном случае японцы грозили открыть огонь по русским кораблям прямо в нейтральном порту.

Руднев принял решение прорываться из залива, на выходе из которого японская эскадра преградила русским кораблям путь в открытое море и вскоре открыла ураганный огонь. "Варяг" и "Кореец" приняли неравный бой и, активно и умело маневрируя, вели ответные действия. Вскоре меткий огонь русских моряков дал свои результаты: повреждения получили три японских крейсера, а затем был потоплен вражеский миноносец. Ведя героический неравный бой, сам "Варяг" сильно пострадал и был вынужден возвратиться в порт Чемульпо, чтобы произвести ремонт и снова идти на прорыв. Однако повреждения корабля были слишком серьезны: крейсер кренился на борт, машины вышли из строя, около половины всех орудий было разбито. Руднев принял полностью поддержанное советом офицеров решение, которое было незамедлительно исполнено: снять команды с кораблей, затопить крейсер и взорвать канонерскую лодку, чтобы они не достались врагу.

Отважный и отчаянный шаг моряков был отмечен учреждением специальной награды для матросов "Медаль за бой "Варяга" и "Корейца" 27 января 1904 года при Чемульпо".

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества и Президентской библиотеки.