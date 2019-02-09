Ишимский музей Петра Ершова объявил региональный конкурс рисунков старинной архитектуры

| Фото: rodinatyumen.ru | Фото: rodinatyumen.ru

Региональный конкурс "Старинная архитектура глазами детей" стартовал в Ишимском музее-заповеднике им. Петра Ершова в рамках 14-й международной литературной премии за произведения для детей и юношества.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала директор музея Надежда Проскурякова.

Если раньше организаторы предлагали детям написать сказку, и это, как заметили музейщики, у школьников неплохо получалось, то во второй раз они ждут на конкурс работы юных художников со всей Тюменской области.

"В течение семи лет в рамках международной литературной премии проходит региональный конкурс творческих работ школьников. Несколько лет дети писали замечательные сказки, а уже второй год мы начали рисовать. В прошлом году рисовали сказку "Конек-горбунок", в этом году тема конкурса "Старинная архитектура глазами детей". Рисунки будут приниматься до 13 мая. Дома, которые будут рисовать юные художники, должны быть с адресами и желательно с историей. Победители – это обычно 30 человек - будут приглашены 15 июня в Ишим для получения дипломов и ценных подарков", - поделилась Надежда Проскурякова.

Участвовать в конкурсе могут дошколята и школьники до 18 лет. Работы художников можно направлять по адресу: 627750 Ишим, ул. Советская, 30. Телефон для справок 8 (34551) 23 141.

По итогам областного конкурса в музее будет организована выставка рисунков. А в 2018 году рисунки детей по сказке "Конек-горбунок" вошли в специальное издание, добавляет Надежда Проскурякова.

"В день рождения Петра Ершова, 6 марта, в Ишим приедут писатели со всей страны, лауреаты, победители международной премии, - рассказывает директор музея. - У нас будет проходить 14 международная литературная премия за произведения для детей и юношества имена Петра Ершова. В этот день Союз писателей России подведет итоги, но имена лауреатов данной премии станут известны позже".

Имена одаренных юных писателей назовут в ходе Безруковского фестиваля на родине Петра Ершова 16 июня. Ежегодно жюри премии определяет пять победителей: три лауреата и два призера. Лауреаты получат в подарок символ премии - статуэтку Иванушки на Коньке-горбунке гордо держащего Жар-птицу.

Анжела Лебедева