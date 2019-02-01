Югорчане напишут диктант на хантыйском языке
Образовательная акция "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках" начнется в Ханты-Мансийском автономном округе 21 февраля в 12 часов, сообщает правительство Югры.
Акция проходит в рамках празднования Международного дня родного языка.
Автор текста "Фронтального диктанта" в 2019 году – известный ученый-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрёна Вахрушева.
Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив форму для регистрации площадок до 12 часов до 20 февраля. Форму направить на электронную почту.
С положением о проведении Фронтального диктанта можно ознакомиться на сайте.