Югорчане напишут диктант на хантыйском языке

| Фото: diktant.tatar | Фото: diktant.tatar

Образовательная акция "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках" начнется в Ханты-Мансийском автономном округе 21 февраля в 12 часов, сообщает правительство Югры.

Акция проходит в рамках празднования Международного дня родного языка.

Автор текста "Фронтального диктанта" в 2019 году – известный ученый-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрёна Вахрушева.

Все желающие могут присоединиться к образовательной акции и зарегистрировать свою площадку, скачав и заполнив форму для регистрации площадок до 12 часов до 20 февраля. Форму направить на электронную почту.

С положением о проведении Фронтального диктанта можно ознакомиться на сайте.