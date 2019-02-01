По команде "03": когда нужно вызывать скорую помощь, а когда - неотложку

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нагрузка на бригады скорой помощи в Тюменской области значительно возросла. Одна из самых частых жалоб – высокая температура. Однако, как напоминают в областной станции скорой медпомощи, этот симптом не относится к категории экстренных, поэтому время ожидания бригады скорой помощи, может составить два часа и более.

По словам заместителя главного врача ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" Игоря Яркова, несмотря на возрастающую в эпидсезон нагрузку, к крайне тяжелым пациентам врачи приезжают в первую очередь. Сюда относятся, в том числе, отсутствие сознания, остановка сердца, удушье, травмы и кровотечения. В этих случаях, по данным Минздрава России, время ожидания бригады скорой помощи не должно превышать 20 минут.

К пациентам с температурой, повышенным артериальным давлением и другими симптомами, которые не несут прямой угрозы жизни, медики прибывают в течение двух часов.

"Если человеку требуется неотложная помощь, то пока он ее ожидает, с ним обязательно свяжется медик: с восьми часов утра до девяти часов вечера – из поликлиники, в ночное время – со скорой, выяснит состояние за прошедшее время и даст рекомендации по оказанию первой помощи. Если человек не готов больше ждать, ему могут предложить самостоятельно обратиться в медицинскую организацию: днем – в поликлинику, в ночное время – в дежурную больницу по профилю", – пояснил Игорь Ярков.

Адреса больниц, готовых оказать помощь в случае возникновения тех или иных симптомов, могут предоставить диспетчеры скорой помощи и врач-консультант. В Тюмени консультацию по оказанию первой помощи в неотложных ситуациях можно получить по телефонам: (3452) 50-99-00, 8922-264-33-67, круглосуточно.

Отметим, в 2018 году бригады скорой помощи выезжали на помощь к пациентам более 257 тыс. раз, из них каждый четвертый выезд — к ребенку. По итогам года врачи скорой помогли 278 тыс. человек, из них более 39 тыс. - в сельских населенных пунктах. Почти 70 тыс. вызовов, где не было угрозы жизни, диспетчеры передали в пункты неотложной помощи поликлиник.

Любовь Голышева