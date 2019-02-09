День открытых дверей пройдет в ТВВИКУ

| Фото: tvviku.mil.ru | Фото: tvviku.mil.ru

День открытых дверей в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова начнется 17 февраля в 10 часов, сообщает пресс-служба училища.

Принять участие в нем организаторы предлагают выпускникам и старшеклассникам средних общеобразовательных школ, колледжей, гимназий и лицеев, подростков, кому интересно увидеть единственное в Российской Федерации училище, выпускающее военных инженеров.

В программе дня: беседа с начальником училища генерал-майором Д. Ф. Евмененко, презентация ТВВИКУ; экскурсия по территории ТВВИКУ; рассказ приемной комиссии о правилах приема в ТВВИКУ; показ образцов военной инженерной техники и вооружения и различных упражнений на тренажерах; знакомство с учебно-лабораторной базой ТВВИКУ; посещение казарм, где проживают курсанты ТВВИКУ.

Справки по телефонам: 42-08-00, 43-41-31, 43-41-21.