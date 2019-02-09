Тюменцам бесплатно проверят тонометры

| Фото: Тюменский центр стандартизации и метрологии | Фото: Тюменский центр стандартизации и метрологии

Бесплатно проверить точность своих тонометров смогут тюменцы 11 февраля.

Областной центр присоединяется ко Всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!", которую проводит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. В день акции приборы бесплатно проверят специалисты около 50 испытательных центров Росстандарта во всех федеральных округах.

Жители региональной столицы могут принести свои аппараты в Тюменский центр стандартизации и метрологии (ул. Минская, 88, каб. 205) 11 февраля. Рабочий день - с 9 до 16 часов без перерыва на обед. Справки по телефону +7(3452) 20-62-95.

Кроме того, для участников акции общественная организация "Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация" проведет обучение по программе: "Гипертония, стоп!", будет работать Центр здоровья, сообщает пресс-служба Городского центра стандартизации, метрологии и испытаний.