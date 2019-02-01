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Всероссийский студенческий педагогический отряд открывает набор вожатых

Общество, 09:24 11 февраля 2019

группа Дельфин.RU ВКонтакте | Фото: группа Дельфин.RU ВКонтакте

VIII Всероссийский студенческий педагогический отряд "Дельфин.RU" открывает набор вожатых.

В 2019 году будет реализована образовательная программа "Школа вожатского мастерства", направленная на повышение профессиональных и личностных компетенций, необходимых для работы в качестве вожатого, старшего вожатого.

Заявки принимают до 16 часов 13 апреля на электронную почту: rso72@mail.ru с темой письма "VIII ВСПО "Дельфин.RU". С положением о VIII ВСПО можно ознакомиться по ссылке.

Отряд создан для консолидации студенческих педагогических отрядов, межрегионального обмена опытом.

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