Памятку о внимательном отношении к юным пассажирам разработали в Тюмени

| Фото: Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Специальные памятки о внимательном отношении к юным пассажирам общественного транспорта разработали в тюменском ПАТП-1, сообщает администрация Тюмени.

На одной стороне памятки размещены инструкции для школьников, а на другой – для родителей. Их вручили руководителям транспортных колонн, которые передадут памятки кондукторам, а те раздадут пассажирам с детьми и школьникам.

Начальник службы эксплуатации ПАТП-1 Евгений Яковлев отметил, что такая памятка нужна, в первую очередь, для школьников и их родителей. При этом она будет полезна и кондукторам. Она еще раз напомнит, что они должны делать в случае, если у ребенка на транспортной карте не оказалось средств для оплаты проезда.

"В этой ситуации нужно выяснить, куда едет ребенок и посодействовать ему добрался до нужного места. Кондуктор должен связаться с родителями и предупредить на будущее, чтобы школьник больше не попадал в подобную ситуацию. Наша задача обеспечить безопасность проезда, ребенок должен выйти на нужной ему остановке и добраться до места назначения. Также мы рекомендуем не высаживать в сильные холода и других пассажиров, которые не могут оплатить проезд, чтобы не оставить человека в беде без помощи", - отметил Евгений Яковлев.