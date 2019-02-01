Определены главные жизненные ситуации для цифровой трансформации госуслуг

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций, по которым по одному обращению гражданин сможет получить весь необходимый ему набор пособий, документов, справок, сообщает "Интерфакс".

В рамках цифровой трансформации госуслуг завершить создание таких "суперсервисов" планируется к 2021 году, сообщила пресс-служба правительства.

В список 25 приоритетных суперсервисов вошли, например, такие жизненные ситуации, как: оформление европротокола, помощь при инвалидности, оформление пенсии, регистрационные и паспортные сервисы, подача заявлений в правоохранительные органы, поступление в вуз, утрата близкого человека, рождение ребенка, трудовая миграция, переезд в другой регион.

Каждый из суперсервисов будет объединять целый набор отдельных федеральных, региональных и муниципальных услуг.

Суперсервисы покроют 90% точек соприкосновения человека и государства, считают в Минкомсвязи. "Это либо крайне массовые сервисы, которыми пользуются ежедневно миллионы человек, либо массовые сервисы, где есть какие-либо проблемы — а они есть в большинстве случаев", — заявлял ранее замминистра Минкомсвязи Максим Паршин.

Для реализации каждого из 25 суперсервисов будет сформирована отдельная команда цифровой трансформации. Главными задачами команд станут разработка суперсервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта, оптимизация бизнес-процессов и выработка требований к их модернизации с учетом лучших мировых практик.

Сейчас государство уже предоставляет гражданам комплексные услуги в рамках "жизненных ситуаций". Например, комплекс "рождение ребенка" оформляется в МФЦ за один заход и включает в себя получение свидетельства о рождении, регистрацию новорожденного по месту жительства, получение СНИЛС, ОМС, подачу заявления на материнский капитал, получение различных справок. До этого родителям для получения всех этих услуг надо было обойти несколько организаций: ЗАГС, ПФР, налоговую инспекцию, соцзащиту, ФМС и пр. К "жизненным ситуациям" также отнесены "оформление наследства", "многодетная семья", "перемена имени", "смена места жительства", "приобретение жилья", "автомобилист", "оплата налогов", "потеря документов". В рамках этих "жизненных ситуаций" все необходимые документы можно оформить единым пакетом.

К настоящему времени удовлетворенность граждан качеством госуслуг в РФ (то есть сумма оценок "хорошо" и "отлично") выросла до 96,9%, свидетельствует статистика общественного портала "Ваш контроль" (vashkontrol.ru). Оценки граждан поступают в систему "Ваш контроль" через смс-опросы, сайт госуслуг, инфоматы в МФЦ и по другим каналам.