Новая серия "Возвращения в Простоквашино" расскажет о первой влюбленности Дяди Федора

| Фото: скриншот с официального канала "Союзмультфильма" на YouTube | Фото: скриншот с официального канала "Союзмультфильма" на YouTube

О первой влюбленности Дяди Федора расскажет зрителям новый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино", сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм".

Одиннадцатая серия носит название "Вишневая феерия". Ее сюжет начинается с популярной игры в "крокодил", которая веселит всех героев, кроме Дяди Федора. Совсем скоро причина становится очевидной – мальчик не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли, которая ему очень нравится. Верные друзья Матроскин и Шарик приходят на помощь Дяде Федору, говорится в описании к эпизоду, опубликованному на YouTube 10 февраля.

Напомним, новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта "Кино Mail.Ru". В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

В начале января 2019 года председатель правления студии Юлиана Слащева сообщала, что "Союзмультфильм" выпустит еще 20 серий "Возвращения в Простоквашино" в 2019 году, а также выберет для разработки новый полнометражный фильм.