Российские хоккеисты обыграли Чехию в матче третьего этапа Евротура

| Фото: fhr.ru | Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче третьего этапа Евротура, который проходит в Швеции, сообщают РИА Новости.

Встреча, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе россиян дубль оформил Андрей Кузьменко (35 и 40-я минута), еще одну шайбу забросил Александр Кадейкин (54), у чехов отличился Томаш Зогорна (29).

Российская команда набрала пять очков в трех матчах на шведских играх и занимает второе место, уступая чехам (6), которые досрочно обеспечили себе победу на этапе.